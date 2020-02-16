16 февр. 2020 г., 23:15
Journalist ID: 2177
News Code: 83677179
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Пресс-конференция Рухани в Тегеране

В воскресенье, 16 февраля состоялась очередная пресс-конференция президента Ирана Хасана Рухани с участием местных и зарубежных журналистов.

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