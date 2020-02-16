Женская премьер-лига Ирана по футболу в Исфахане

В пятницу в Исфахане прошла встреча ФК «Фулад Мобараке Сепахан» против «Зобахан» в рамках 17-го тура женской премьер-лиги Ирана по футболу. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу Сепахана.
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