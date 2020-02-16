16 февр. 2020 г., 13:29
Journalist ID: 1793
News Code: 83676442
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Морские птицы на побережьях Бушера

Туристы могут наслаждаться отдыхом на прекрасных побережьях Бушера на юго-западе Ирана.

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