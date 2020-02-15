Группа Сарв-е Хорасан исполнила свою музыку в четвертый вечер 35-го музыкального фестиваля Фаджр в субботу вечером.
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Зариф обсудил с Лавровым ситуацию вокруг ядерной сделки
Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и…
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Четвертый вечер музыкального фестиваля Фаждр
Группа Сарв-е Хорасан исполнила свою музыку в четвертый вечер 35-го музыкального фестиваля…
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Иранский каратист получил квоту на ОИ 2020 в Токио
Тегеран, 15 февраля, ИРНА - Бахман Аскари в Премьер-лиге каратэ 1 в Дубае, повысив свой мировой…
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Зариф и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию вокруг СВПД
Тегеран, 15 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и ФРГ Мохаммад Джавад Зариф и Хайко…
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Зариф и главы МИД стран, граждане которых погибли в катастрофе МАУ встретились в Мюнхене
Тегеран, 15 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана Украины, Канады, Швеции, Афганистана…
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Иранки завоевали золото и серебро турнира по стрельбе в Дании
Тегеран, 15 февраля. ИРНА — Иранки Фатеме Карамзаде и Армина Садегиан заняли первое и второе…
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Иран может привлечь в свою нефтехимическую промышленность инвестиции в размере $40 млрд
Тегеран, 15 февраля. ИРНА — В течение 5 лет Иран рассчитывает привлечь в свою нефтехимическую…
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В Москве пройдет 16-я межправительственная комиссия Ирана и России
Москва, 15 февраля, ИРНА – 16-е заседание постоянной Российско-Иранской межправительственной…
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Шприц-ручка произведена в Иране
Инсулиновые ручки, который ранее импортировались из-за рубеж, достигли стадии производства…
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