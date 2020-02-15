15 февр. 2020 г., 14:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83675323
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Церемония «иранские женщины»

Церемония «иранские женщины» по случаю дня рождения дочери исламского пророка состоялась сегодня на с участием президента Ирана Хасана Рухани и вице-президента по делам женщин Масуме Эбтекара.

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