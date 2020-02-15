Встреча маддахов с Лидером революции

Маддахи (исполнители траурных песнопений) встретились с Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хамени.
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Иран может привлечь в свою нефтехимическую промышленность инвестиции в размере $40 млрд
Тегеран, 15 февраля. ИРНА — В течение 5 лет Иран рассчитывает привлечь в свою нефтехимическую…
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В Москве пройдет 16-я межправительственная комиссия Ирана и России
Москва, 15 февраля, ИРНА – 16-е заседание постоянной Российско-Иранской межправительственной…
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Шприц-ручка произведена в Иране
Инсулиновые ручки, который ранее импортировались из-за рубеж, достигли стадии производства…
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Церемония «иранские женщины»
Церемония «иранские женщины» по случаю дня рождения дочери исламского пророка состоялась сегодня…
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Иранский олимпийский судья отправится в Венгрию
Тегеран, 15 февраля, ИРНА – Олимпийский судья Мохаммад Мосаллаи-Пур отправится в Венгрию, чтобы…
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Верховный лидер: нам нужно вооружиться оружием мягкой войны
Тегеран, 15 февраля, ИРНА – «Сегодня наша страна нуждается в том, чтобы вооружить нашу молодежь…
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Рухани сделал акцент на необходимости равных возможностей для женщин
Тегеран, 15 февраля. ИРНА - Президент Ирана Хасана Рухани заявил, что первым важным вопросом…
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Главы МИД Ирана и Украины обсудили ситуацию вокруг катастрофы самолета "МАУ"
Тегеран, 15 февраля, ИРНА – Министры иностранных дел Ирана и Украины Мохаммад Джавад Зариф…
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Иран назвал военное присутствие США дестабилизирующим фактором в регионе
Нью-Йорк, 15 февраля, ИРНА Представительство Ирана при ООН назвало пресс-релиз США от 13 февраля…
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Встреча маддахов с Лидером революции
Маддахи (исполнители траурных песнопений) встретились с Верховным лидером Ирана аятоллой Али…
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