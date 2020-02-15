15 февр. 2020 г., 12:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83674950
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Встреча маддахов с Лидером революции

Маддахи (исполнители траурных песнопений) встретились с Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хамени.

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