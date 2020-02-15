15 февр. 2020 г., 09:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83674596
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Концерт иранских пвецов Масиха и Араша

На открытии Музыкального фестиваля Фаджр музыкальная группа Барадаран исполнила свою музыку.

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