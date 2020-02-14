Женская премьер-лига Ирана по футболу в Курдистане

В пятницу в Санандадже прошла встреча ФК «Вочан» против «Шахрдари Рафсанджана» в рамках 17-го тура женской премьер-лиги Ирана по футболу. Поединок завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.
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