14 февр. 2020 г., 21:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83674336
0 Persons

Женская премьер-лига Ирана по футболу в Курдистане

В пятницу в Санандадже прошла встреча ФК «Вочан» против «Шахрдари Рафсанджана» в рамках 17-го тура женской премьер-лиги Ирана по футболу. Поединок завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 9 =