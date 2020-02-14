14 февр. 2020 г., 20:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83674328
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Соревнования по мотокроссу среди женщин в Иране

В пятницу, 14 февраля в Тегеране прошли соревнования по мотокроссу среди женщин в двух классах: 125 и 250.

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