14 февр. 2020 г., 20:47
Journalist ID: 2177
News Code: 83674324
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Сильный Снегопад завалил проезд к нескольким селам на севере Ирана

В провинции Гилян на севере Ирана после обильного снегопада нет доступа к нескольким селам

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