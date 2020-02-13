13 февр. 2020 г., 23:44
Journalist ID: 2177
News Code: 83673764
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35-й международный музыкальный фестиваль Фаджр

С 13-го по 20-е февраля в иранской столице проходит 35-й международный музыкальный фестиваль Фаджр

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