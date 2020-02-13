С 13-го по 20-е февраля в иранской столице проходит 35-й международный музыкальный фестиваль Фаджр
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МИД России предложил провести встречу ближневосточной "четверки"
Москва, 13 февраля. ИРНА — Москва предлагает в ближайшее время провести встречу спецпредставителей…
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35-й международный музыкальный фестиваль Фаджр
С 13-го по 20-е февраля в иранской столице проходит 35-й международный музыкальный фестиваль…
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Сильный снегопад в Реште привел к транспортному коллапсу
В городе Решт впервые за 4 года выпал снег. Это привело к транспортному коллапсу и в целом…
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Тегеранская международная выставка Туризма и Ремесел
В Тегеране с 12-го по 15-е февраля проходит международная выставка Туризма и Ремесел.
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Внешний долг Ирана сократился на 3%
Тегеран, 13 февраля. ИРНА — За третий квартал текущего иранского года (который начался 21…
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Иран и Россия обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма
Москва, 13 февраля. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали и Исполнительный директор Ассоциации…
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Снегопад в иранском городе Бане
"Бане" на северо-западе провинции Курдистан считается одним из самых холодных городов Ирана.…
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Послы различных стран при ООН подчеркнули необходимость укрепления отношений с Ираном
Нью-Йорк, 13 февраля, ИРНА – Наряду с годовщиной победы Исламской революции в Иране, постоянные…
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Стоимость иранских рудников составляет 22 млрд. долларов
Мешхед, 13 февраля, ИРНА - Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани заявил,…
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Иран даст сокрушительный ответ на неразумные действия Израиля
Тегеран, 12 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави предострег Израиль…
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