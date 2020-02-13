13 февр. 2020 г., 23:32
Journalist ID: 2177
News Code: 83673759
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Сильный снегопад в Реште привел к транспортному коллапсу

В городе Решт впервые за 4 года выпал снег. Это привело к транспортному коллапсу и в целом вызвало немало неудобств для северных жителей.

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