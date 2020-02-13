13 февр. 2020 г., 15:14
Journalist ID: 2390
News Code: 83673448
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Снегопад в иранском городе Бане

"Бане" на северо-западе провинции Курдистан считается одним из самых холодных городов Ирана. Выпал сильный снегопад в лесах города.

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