12 февр. 2020 г., 15:07
Journalist ID: 2388
News Code: 83672361
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Встреча дипломатов с постпредом Ирана в ООН в годовщину победы Исламской революции

Присутствие послов и дипломатических представителей в здании правительства Исламской Республике Иран в ООН по случаю годовщины победы Исламской революции в Иране. Фото: Мохсен Тахерзаде

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