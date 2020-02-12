12 февр. 2020 г., 12:21
Journalist ID: 2388
News Code: 83671981
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41-я годовщина победы революции Ирана в Москве

41-ю годовщину победы Исламской революции и Национальный день Ирана отметили в российской столице с участием более 100 культурных и политических чиновников, иностранных дипломатов, россиян, заинтересованных в Иране, а также иранцев.

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