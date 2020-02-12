41-я годовщина победы революции Ирана в Москве

41-ю годовщину победы Исламской революции и Национальный день Ирана отметили в российской столице с участием более 100 культурных и политических чиновников, иностранных дипломатов, россиян, заинтересованных в Иране, а также иранцев.
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В Иране производится 97 процентов лекарств при условиях санкций
Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Министр здравоохранения и медицинского образования Саид Намаки,…
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В Нахичевани отметили 41-ую годовщину победы Исламской революции
Баку, 12 февраля, ИРНА – В Нахичевани во вторник отметили 41-ую годовщину победы Исламской…
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В Москве российский блогер рассказала о жизни в Иране
Тегеран, 12 февраля, ИРНА – Российский блогер Кристина Бошчех на открытии торжественной церемонии…
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Встреча дипломатов с постпредом Ирана в ООН в годовщину победы Исламской революции
Присутствие послов и дипломатических представителей в здании правительства Исламской Республике…
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Вторая конференция по вопросам мира и урегулирования конфликтов состоится в июне следующего года
Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Глава Постоянного секретариата Международной конференции по вопросам…
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Иран входит в число лучших производителей ювелирных изделий мира
Тегеран, 12 февраля, ИРНА – Иран входит в список 7 лучших производителей ювелирных изделий…
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Волейбольная Лига наций пройдет с участием 3 иранских судьи
Тегеран, 12 февраля, ИРНА – Международная волейбольная федерация пригласила 3 иранских судьи…
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В Москве отметили 41-ю годовщину победы революции Ирана
Москва, 12 февраля, ИРНА – 41-ю годовщину победы Исламской революции и Национальный день Ирана…
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41-я годовщина победы революции Ирана в Москве
41-ю годовщину победы Исламской революции и Национальный день Ирана отметили в российской столице…
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6 стран Азии и Европы инвестировали в Западный Азербайджан
Урмия, 12 февраля, ИРНА - Генеральный директор по экономическим и финансовым вопросам Западного…
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