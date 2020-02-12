12 февр. 2020 г., 09:15
Journalist ID: 2388
News Code: 83671588
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Выставка работ зороастрийских пожилых людей в Йезде

По случаю 41-й годовщины победы Исламской революции в Йезде была проведена выставка способностей пожилых зороастрийцев, и 100 произведений было выставлено. Фото Масуда Мирджалили.

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