С 1-го по 10-е февраля 2020 года в иранской столице по традиции прошел 38-й международный театральный фестиваль «Фаджр».
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Церемония закрытия международного театрального фестиваля Фаджр
С 1-го по 10-е февраля 2020 года в иранской столице по традиции прошел 38-й международный театральны…
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На севре Ирана пошел сильный снегопад
10, 11 февраля в северных городах Ирана выпал сильный снегопад. Высота снежного покрова в городе…
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Минобороны: Сегодня Иран имеет возможность производить стратегическое оборонительное оружие
Тегеран, 11 февраля, ИРНА - Поздравляя 41-ю годовщину победы Исламской революции, министр обороны…
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Зариф в адрес Трампа: пришло время отказаться от своих иллюзий
Тегеран, 11 февраля, ИРНА - Пришло время отказаться от своих иллюзий. Все иранцы едины в защите…
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Иран отверг интервенционистское заявление Франции по космической программе страны
Тегеран, 11 февраля, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, отвергнув интервенцион…
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Посол Ирана в Италии подчеркнул необходимость решения ближневосточных проблем путем диалога
Лондон, 11 февраля, ИРНА - Посол Ирана в Италии Хамид Баят подтвердил политику Тегерана по…
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Праздничные шествия по случаю 41-ой годовщины Исламской революции в Тегеране
Сегодня в Тегеране и других городах Ирана отмечают 41-ю годовщину победу исламской революции…
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Рухани: США потерпели неудачу перед величием иранского народа
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — За последние 41 год американская враждебность проявлялась в различных…
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Шествия по случаю 41-ой годовщины Исламской революции в городах Ирана
Сегодня в Тегеране и других городах Ирана отмечают 41-ю годовщину победу исламской революции…
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Президент Армении поздравил руководство Ирана по случаю 41-ой годовщины Исламской революции
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительные послания…
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