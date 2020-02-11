11 февр. 2020 г., 21:09
Journalist ID: 2177
News Code: 83671368
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Церемония закрытия международного театрального фестиваля Фаджр

С 1-го по 10-е февраля 2020 года в иранской столице по традиции прошел 38-й международный театральный фестиваль «Фаджр».

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