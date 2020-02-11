11 февр. 2020 г., 21:03
Journalist ID: 2177
News Code: 83671358
2 Persons

На севере Ирана пошел сильный снегопад

10, 11 февраля в северных городах Ирана выпал сильный снегопад. Высота снежного покрова в городе Халхала достигла около 77 см.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 10 =