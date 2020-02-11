На севере Ирана пошел сильный снегопад

10, 11 февраля в северных городах Ирана выпал сильный снегопад. Высота снежного покрова в городе Халхала достигла около 77 см.
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Снегопад в иранском городе Бане
"Бане" на северо-западе провинции Курдистан считается одним из самых холодных городов Ирана.…
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Послы различных стран при ООН подчеркнули необходимость укрепления отношений с Ираном
Нью-Йорк, 13 февраля, ИРНА – Наряду с годовщиной победы Исламской революции в Иране, постоянные…
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Стоимость иранских рудников составляет 22 млрд. долларов
Мешхед, 13 февраля, ИРНА - Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани заявил,…
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Иран даст сокрушительный ответ на неразумные действия Израиля
Тегеран, 12 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави предострег Израиль…
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Россия скоро начнет электрификацию железнодорожной линии в Иране
Москва, 12 февраля. ИРНА — В ближайшее время начнутся работы по электрификации железнодорожной…
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Минздрав Ирана опроверг сообщения о случае заражения коронавирусом в стране
Тегеран, 12 февраля. ИРНА — В Министерстве здравоохранения Ирана опровергло появившиеся в некоторых…
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В России надеются, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ не изменится
Москва, 12 февраля. ИРНА — Москва надеется, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ не изменится,…
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Экспорт Ирана в четыре раза превышает импорт
Горган, 12 февраля. ИРНА — Несмотря на жестокие экономические ограничения США против иранского…
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Алиев совершит официальный визит в Тегеран
Баку, 12 февраля. ИРНА — Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее дни совершит официальный…
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В Иране производится 97 процентов лекарств при условиях санкций
Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Министр здравоохранения и медицинского образования Саид Намаки,…
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