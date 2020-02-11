11 февр. 2020 г., 13:00
Journalist ID: 2177
News Code: 83670724
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Шествия по случаю 41-ой годовщины Исламской революции в городах Ирана

Сегодня в Тегеране и других городах Ирана отмечают 41-ю годовщину победу исламской революции в стране. Сотни тысяч человек пришли на улицы, чтобы принять участие в праздничных манифестациях и шествиях по случаю национального праздника.

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