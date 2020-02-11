Сегодня в Тегеране и других городах Ирана отмечают 41-ю годовщину победу исламской революции в стране. Сотни тысяч человек пришли на улицы, чтобы принять участие в праздничных манифестациях и шествиях по случаю национального праздника.
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Праздничные шествия по случаю 41-ой годовщины Исламской революции в Тегеране
Сегодня в Тегеране и других городах Ирана отмечают 41-ю годовщину победу исламской революции…
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Рухани: США потерпели неудачу перед величием иранского народа
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — За последние 41 год американская враждебность проявлялась в различных…
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Шествия по случаю 41-ой годовщины Исламской революции в городах Ирана
Сегодня в Тегеране и других городах Ирана отмечают 41-ю годовщину победу исламской революции…
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Президент Армении поздравил руководство Ирана по случаю 41-ой годовщины Исламской революции
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительные послания…
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Глава МАГАТЭ поздравил Салехи с 41-й годовщиной победы исламской революции
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник прибыл в…
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Рухани: массовое участие иранцев в шествиях по случаю годовщины исламской революции — лучший ответ тиранам
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Участие огромного количества народа в праздничных манифестациях…
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Народы региона считают отвратительным террористическое убийство Сулеймани
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — И иранский народ и народы региона считают террористическое убийство…
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Новый посол Ирана в Беларуси вручил Макею копии верительных грамот
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Новый посол Ирана в Беларуси Саид Яри встретился с министром иностранных…
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Фейерверк у башни Милад в Тегеране
Накануне у самого высокого сооружения в Иране — телебашни Милад состоялся традиционный фейерверк…
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Иранцы отмечает 41-я годовщину победы исламской революции
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — В Тегеране и других городах Ирана сотни тысяч человек пришли на…
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