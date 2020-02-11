Накануне у самого высокого сооружения в Иране — телебашни Милад состоялся традиционный фейерверк по случаю 41-й годовщины победы исламской революции.
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Глава МАГАТЭ поздравил Салехи с 41-й годовщиной победы исламской революции
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник прибыл в…
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Рухани: массовое участие иранцев в шествиях по случаю годовщины исламской революции — лучший ответ тиранам
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Участие огромного количества народа в праздничных манифестациях…
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Народы региона считают отвратительным террористическое убийство Сулеймани
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — И иранский народ и народы региона считают террористическое убийство…
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Новый посол Ирана в Беларуси вручил Макею копии верительных грамот
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Новый посол Ирана в Беларуси Саид Яри встретился с министром иностранных…
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Фейерверк у башни Милад в Тегеране
Накануне у самого высокого сооружения в Иране — телебашни Милад состоялся традиционный фейерверк…
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Иранцы отмечает 41-я годовщину победы исламской революции
Тегеран, 11 февраля. ИРНА — В Тегеране и других городах Ирана сотни тысяч человек пришли на…
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Встреча Рухани с главами зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране
Накануне 41-й годовщины победы исламской революции в Иране главы зарубежных дипмиссий и представител…
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Главы зарубежных дипмиссий поздравили Рухани с национальным праздником
Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Главы зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране поздравили…
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Главы МИД Ирана и Швеции обсудили крушение украинского Boeing
Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Швеции Мохаммад Джавад Зариф и…
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Алиев поздравил Рухани с 41-й годовщиной победы исламской революции
Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо…
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