11 февр. 2020 г., 10:12
Journalist ID: 2177
News Code: 83670322
0 Persons

Фейерверк у башни Милад в Тегеране

Накануне у самого высокого сооружения в Иране — телебашни Милад состоялся традиционный фейерверк по случаю 41-й годовщины победы исламской революции.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 4 =