Накануне 41-й годовщины победы исламской революции в Иране главы зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране провели встречу с иранским президентом Хасаном Рухани.
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Reuters: 100 военных пострадали при ударах Ирана по военным базам США в Ираке
Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Число пострадавших от контузии американских военных в результате…
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Встреча Рухани с главами зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране
Накануне 41-й годовщины победы исламской революции в Иране главы зарубежных дипмиссий и представител…
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Главы зарубежных дипмиссий поздравили Рухани с национальным праздником
Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Главы зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране поздравили…
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Главы МИД Ирана и Швеции обсудили крушение украинского Boeing
Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Швеции Мохаммад Джавад Зариф и…
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Алиев поздравил Рухани с 41-й годовщиной победы исламской революции
Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо…
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Иран готов содействовать диалогу между Сирией и Турцией, сказал Зариф
Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Тегеран готов оказать содействие диалогу между Турцией и Сирией.…
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Верховный лидер помиловал и сократил сроки 565 осужденных
Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи помиловал…
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Иранский народ не поддастся на давление со стороны США, заявил Рухани
Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Великий иранский народ не поддастся на издевательство, неприемлемый…
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Иран нарастит производство нефтехимической продукции до $35 млрд
Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Министерство нефти Ирана планирует в течение 5 лет увеличить производств…
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Лавров назвал действия США по Ирану неприемлемоым высокомерием
Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия США…
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