10 февр. 2020 г., 23:48
Journalist ID: 2177
News Code: 83670099
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Встреча Рухани с главами зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране

Накануне 41-й годовщины победы исламской революции в Иране главы зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране провели встречу с иранским президентом Хасаном Рухани.

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