10 февр. 2020 г., 13:20
Journalist ID: 2390
News Code: 83669034
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Встреча военных атташе различных стран с командующим ВВС Армии Ирана

Военные атташе при посольствах различных стран в Иране по случаю декады "Фаджр" встретились с командующим ВВС Армии Ирана генералом Азизом Насирзаде в воскресенье в Тегеране.

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