9 февр. 2020 г., 23:52
Journalist ID: 2177
News Code: 83668308
0 Persons

Запуск спутника "Зафар" на орбиту

В воскресенье в Иране был запушен на орбиту спутник отечественного производства "Зафар", но он не вышел на орбиту. Ракета-носитель "Симорг" успешно запустила в космос спутник "Зафар", однако ракета не смогла набрать необходимую скорость для того, чтобы вывести его на орбиту.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 5 =