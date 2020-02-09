Запуск спутника "Зафар" на орбиту

В воскресенье в Иране был запушен на орбиту спутник отечественного производства "Зафар", но он не вышел на орбиту. Ракета-носитель "Симорг" успешно запустила в космос спутник "Зафар", однако ракета не смогла набрать необходимую скорость для того, чтобы вывести его на орбиту.