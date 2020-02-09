Чемпионат Азии по ледолазанию 2020 прошел в Иране с участием спортсменов из Ирана, Армении, Казахстана, Азербайджана, Афганистана.
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Запуск спутника "Зафар" на орбиту
В воскресенье в Иране был запушен на орбиту спутник отечественного производства "Зафар", но…
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Азиатский турнир по ледолазанию
Чемпионат Азии по ледолазанию 2020 прошел в Иране с участием спортсменов из Ирана, Армении,…
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Девятый день международного театрального фестиваля Фаджр
С первого февраля 2020 года в иранской столице по традиции проходит 38-й международный театральный…
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Экспорт минеральных солей Ирана вырос на 35 процентов
Арак, 9 февраля, ИРНА - Гендиректор Iran Minerals Salts Co. Али Ростами сообщил, что экспорт…
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Макрон поздравил Рухани с 41-й годовщиной победы исламской революции
Тегеран, 9 февраля. ИРНА — Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Президента Исламской…
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Италия планирует вложить 35 млн евро в строительство электростанции, работающей на мусоре в Иране
Горган, 9 февраля. ИРНА — Итальянская компания планирует вложить 35 млн евро в строительство…
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Годовщину Исламской революции в Иране будут освещать 6 тыс. журналистов
Тегеран, 9 февраля. ИРНА — Демонстрацию по случаю годовщины победы Исламской революции 22 бахмана…
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Иран занимает первое место в регионе по разработке стволовых клеток
Тегеран, 9 февраля. ИРНА — Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари заявил,…
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8-й день международного театрального фестиваля Фаджр
С первого февраля 2020 года в иранской столице проходит 38-й международный театральный фестиваль…
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Глава ОАЭИ прибыл в Вену
Тегеран, 9 февраля, ИРНА - Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи сегодня…
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