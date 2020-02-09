9 февр. 2020 г., 23:33
Journalist ID: 2177
News Code: 83668297
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Азиатский турнир по ледолазанию

Чемпионат Азии по ледолазанию 2020 прошел в Иране с участием спортсменов из Ирана, Армении, Казахстана, Азербайджана, Афганистана.

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