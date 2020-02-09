9 февр. 2020 г., 15:27
Journalist ID: 2390
News Code: 83667737
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8-й день международного театрального фестиваля Фаджр

С первого февраля 2020 года в иранской столице проходит 38-й международный театральный фестиваль «Фаджр».

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