С первого февраля 2020 года в иранской столице проходит 38-й международный театральный фестиваль «Фаджр».
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Италия планирует вложить 35 млн евро в строительство электростанции, работающей на мусоре в Иране
Горган, 9 февраля. ИРНА — Итальянская компания планирует вложить 35 млн евро в строительство…
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Годовщину Исламской революции в Иране будут освещать 6 тыс. журналистов
Тегеран, 9 февраля. ИРНА — Демонстрацию по случаю годовщины победы Исламской революции 22 бахмана…
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Иран занимает первое место в регионе по разработке стволовых клеток
Тегеран, 9 февраля. ИРНА — Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари заявил,…
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8-й день международного театрального фестиваля Фаджр
С первого февраля 2020 года в иранской столице проходит 38-й международный театральный фестиваль…
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Глава ОАЭИ прибыл в Вену
Тегеран, 9 февраля, ИРНА - Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи сегодня…
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Иностранные спортсмены: Иран - безопасная страна с добрыми людьми
Шираз, 9 февраля, ИРНА - Иностранные бадминтонисты, участвовавшие в Кубке Фаджр в Ширазе заявили,…
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Товарооборот с Евразией превысил миллиард долларов
Тегеран, 9 февраля, ИРНА - После реализации Евразийского соглашения объем внешней торговли…
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Природный газ пришел в дома 86% сельского населения Ирана
Казвин, 9 февраля, ИРНА – Природный газ появился в дома 26% общего сельского населения Ирана…
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В Иране сообщили об увеличении наукоемных компаний до пяти тыс.
Шахре-Корд, 9 февраля, ИРНА - Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари сказал,…
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Международное радио Китая поблагодарило за сочувствие иранцев в связи со вспышкой коронавируса
Пекин, 9 февраля, ИРНА – Международное радио Китая в ответ на сочувствие иранцев, проживающихся…
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