Церемония Дня Святого Саркиса состоялся в субботу в Тегеране с участием ряда армян и их архиепископа.
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Чемпионат страны по кикбоксингу
Национальный чемпионат по кикбоксингу был проведен в провинции Альборз с участием 22 участников…
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Церемония Дня Святого Саркиса
Церемония Дня Святого Саркиса состоялся в субботу в Тегеране с участием ряда армян и их архиепископа…
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Более 8 миллионов туристов посетили Иран за 10 месяцев
Тегеран, 8 февраля. ИРНА — В Иран за первые 10 месяцев иранского года (который начался 21 марта…
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МИД Ирана: Тегеран готов помочь решить разногласия Сирии и Турции в Идлибе
Тегеран, 8 февраля. ИРНА — Тегеран готов оказать помощь в решении разногласий между Сирией…
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Джаханбахш – первый иранский игрок, признанный автором гола месяца в АПЛ
Тегеран, 8 февраля. ИРНА — Иранский нападающий «Брайтона» Алиреза Джаханбахш получил приз автору…
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Семьи мучеников из числа защитников шиитских святынь подали иск на Трамп за убийство Сулеймани
Тегеран, 8 февраля. ИРНА — Семьи 48 мучеников из числа защитников шиитских святынь подали иск…
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Зариф: единственным путем урегулирования сирийского кризиса является политический
Тегеран, 8 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что…
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Китай поблагодарил Иран за медицинские маски
Пекин, 8 февраля, ИРНА - Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу поблагодарила…
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Посещение могил армянских мучеников в Тебризе
По случаю «Дахе Фаджр» и годовщины победы Исламской революции сегодня в четверг были посещены…
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Иранский паратхэквондист сохранил третье место в новом мировом рейтинге
Решт, 8 февраля, ИРНА - Мехди Пуррахнама сохранил свое третье место в первом рейтинге по паратхэквон…
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