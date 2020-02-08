8 февр. 2020 г., 22:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83666629
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Церемония Дня Святого Саркиса

Церемония Дня Святого Саркиса состоялся в субботу в Тегеране с участием ряда армян и их архиепископа.

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