8 февр. 2020 г., 15:31
Journalist ID: 2388
News Code: 83666155
0 Persons

Посещение могил армянских мучеников в Тебризе

По случаю «Дахе Фаджр» и годовщины победы Исламской революции сегодня в четверг были посещены могилы армянских мучеников Тебриза с участием лиц Халифата Армении и армян иранского Азербайджана.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 0 =