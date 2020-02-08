8 февр. 2020 г., 12:10
Journalist ID: 2388
News Code: 83665626
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Встреча командующих и военнослужащих ВВС армии с Духовным лидером

Командующие, летчики и группа военнослужащих ВВС Исламской Республики Иран встретились с Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи по случаю годовщины исторической преданности армии имаму Хомейни.

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