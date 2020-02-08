8 февр. 2020 г., 09:07
Journalist ID: 2388
News Code: 83665188
0 Persons

Зимние соревнования по конному спорту в иранском Хузестане

Шестая неделя зимних соревнований по конному спорту с участием гонщиков из разных провинций страны завершилась 7 февраля в Ахвазе.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 8 =