7 февр. 2020 г., 22:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83664981
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Инвалиды на сцене: фоторепортаж со спектакля «Почему не идет дождь» в Ширазе

С 1-го по 8 февраля в ширзском театре «Остад Фагих» проходит спектакль «Почему не идет дождь», в котором участвуют актеры с инвалидностью.

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