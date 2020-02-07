7 февр. 2020 г., 22:32
Journalist ID: 2177
News Code: 83664973
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Соревнования по конному спорту в Иране

13-й тур соревнований по конному спорту прошел в четверг в иранском городе Гомбеде-Кавус.

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