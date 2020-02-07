С первого февраля 2020 года в иранской столице по традиции проходит 38-й международный театральный фестиваль «Фаджр».
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Инвалиды на сцене: фоторепортаж со спектакля «Почему не идет дождь» в Ширазе
С 1-го по 8 февраля в ширзском театре «Остад Фагих» проходит спектакль «Почему не идет дождь»,…
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Соревнования по конному спорту в Иране
13-й тур соревнований по конному спорту прошел в четверг в иранском городе Гомбеде-Кавус.
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Седьмой день международного театрального фестиваля Фаджр
С первого февраля 2020 года в иранской столице по традиции проходит 38-й международный театральный…
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МИД РФ: Россия и Иран подтвердили настрой на взаимодействие в рамках астанинского формата
Москва, 7 февраля. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол…
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Иранки завоевали 9 медалей на международном кубке «Фаджр» по бадминтону
Шираз, 7 февраля. ИРНА — Женская сборная Ирана по бадминтону завоевала 9 медалей (2 золота,…
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Советник верховного лидера назвал "сделку века" политическим самоубийством Трампа
Тегеран, 7 февраля. ИРНА — Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти назвал план США…
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Армяне Ирана посетили дом имама Хомейни
Тегеран, 7 февраля. ИРНА — группа армян из города Арак посетили исторический дом-музей и родину…
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В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский самолет Ирана
Москва, 7 февраля. ИРНА — Из-за удара истребителей Израиля 6 февраля по пригородам Дамаска…
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Спецпредставитель генсека ООН по Сирии посетит Иран
Тегеран, 7 февраля. ИРНА — Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что спецпредставитель…
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Открытие 9-го Международного автосалона в Кермане
Открытие 9-го Международного автосалона в Кермане 9-я Международная автомобильная выставка…
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