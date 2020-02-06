6 февр. 2020 г., 21:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83664178
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Открытие 9-го Международного автосалона в Кермане

Открытие 9-го Международного автосалона в Кермане 9-я Международная автомобильная выставка и выставка смежных отраслей открылась в Кермане в течение четырех дней.

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