Открытие 9-го Международного автосалона в Кермане 9-я Международная автомобильная выставка и выставка смежных отраслей открылась в Кермане в течение четырех дней.
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Открытие 9-го Международного автосалона в Кермане
Открытие 9-го Международного автосалона в Кермане 9-я Международная автомобильная выставка…
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Министр экономики: ненефтяной экспорт Ирана вырос на семь процентов
Хамадан, 6 февраля, ИРНА - Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд заявил, что…
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Выращивание креветок в Иране достигло 45 тыс. тонн
Саман, 6 февраля, ИРНА - В этом году рост выращивания креветок в стране увеличился в два раз…
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Драган Скочич стал главным тренером сборной Ирана по футболу
Тегеран, 6 февраля, ИРНА - Драган Скочич официально стал главным тренером сборной Ирана по…
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Иран является пятым по величине в мире производитель стальных огнеупорных деталей
Шахрекорд, 6 февраля, ИРНА - Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани…
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720 млн. долларов было экспортировано из свободной зоны Арас
Тебриз, 6 февраля, ИРНА - Гендиректор свободной зоны Арас Мохсен Нариман сказал, что в этом…
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Третий фестиваль водных видов спорта на юге Ирана
В среду в Бендер-Аббасе состоялся третий фестиваль водных и пляжных видов спорта, включающий…
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29-й международный чемпионат Кубка «Фаджр» по бадминтону в Иране
29-й чемпионат по бадминтону Кубка «Фаджр» сегодня начался в иранском Ширазе с участием 14…
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Празднование 41-й годовщины победы Исламской революции в присутствии последователей божественных религий
Празднование 41-й годовщины победы Исламской революции в среду вечером состоялось в Исфахане…
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Спектакль «Весна приближается» на международном театральном фестивале «Фаджр»
Спектакль «Весна приближается» в постановке Мохаммада Боруманда состоялась в среду вечером…
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