6 февр. 2020 г., 09:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83663176
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Третий фестиваль водных видов спорта на юге Ирана

В среду в Бендер-Аббасе состоялся третий фестиваль водных и пляжных видов спорта, включающий пляжный волейбол, парусный спорт и плавание.

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