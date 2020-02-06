6 февр. 2020 г., 09:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83663158
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29-й международный чемпионат Кубка «Фаджр» по бадминтону в Иране

29-й чемпионат по бадминтону Кубка «Фаджр» сегодня начался в иранском Ширазе с участием 14 иранских и зарубежных команд.

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