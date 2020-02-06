6 февр. 2020 г., 09:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83663149
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Празднование 41-й годовщины победы Исламской революции в присутствии последователей божественных религий

Празднование 41-й годовщины победы Исламской революции в среду вечером состоялось в Исфахане в присутствии последователей Божественных религий. На этой церемонии семьи армянских мучеников были удостоены чести.

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