Спектакль «Весна приближается» в постановке Мохаммада Боруманда состоялась в среду вечером в пятый день 38-го Международного фестиваля «Фаджр» в Тегеране.
-
720 млн. долларов было экспортировано из свободной зоны Арас
Тебриз, 6 февраля, ИРНА - Гендиректор свободной зоны Арас Мохсен Нариман сказал, что в этом…
-
Третий фестиваль водных видов спорта на юге Ирана
В среду в Бендер-Аббасе состоялся третий фестиваль водных и пляжных видов спорта, включающий…
-
29-й международный чемпионат Кубка «Фаджр» по бадминтону в Иране
29-й чемпионат по бадминтону Кубка «Фаджр» сегодня начался в иранском Ширазе с участием 14…
-
Празднование 41-й годовщины победы Исламской революции в присутствии последователей божественных религий
Празднование 41-й годовщины победы Исламской революции в среду вечером состоялось в Исфахане…
-
Спектакль «Весна приближается» на международном театральном фестивале «Фаджр»
Спектакль «Весна приближается» в постановке Мохаммада Боруманда состоялась в среду вечером…
-
5-й день Международного кинофестиваля Фаджр
1 февраля 2020 года в иранской столице по традиции открылся 38-й международный кинофестиваль…
-
Международный Кубок Фаджр по тяжелой атлетике
Сборная Ирана по тяжелой атлетике выиграла международный Кубок Фаджр, прошедший с 1-го по 5-е…
-
Выставка сладостей и кондитерских изделий в Казвине
5 февраля в Казвине открылась первая выставка традиционных сладостей и кондитерских изделий.…
-
Армения намерена укреплять взаимодействие с Ираном несмотря на санкции
Керман, 5 февраля. ИРНА — Ереван намерен развивать сотрудничество с Тегераном в условиях жестоких…
-
Встреча комиссии по СВПД состоится до конца февраля, заявил Рябков
Москва, 5 февраля. ИРНА — Встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по…
Your Comment