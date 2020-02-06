6 февр. 2020 г., 09:07
Journalist ID: 2388
News Code: 83663145
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Спектакль «Весна приближается» на международном театральном фестивале «Фаджр»

Спектакль «Весна приближается» в постановке Мохаммада Боруманда состоялась в среду вечером в пятый день 38-го Международного фестиваля «Фаджр» в Тегеране.

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