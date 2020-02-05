6 февр. 2020 г., 00:16
Journalist ID: 2177
News Code: 83662975
0 Persons

5-й день Международного кинофестиваля Фаджр

1 февраля 2020 года в иранской столице по традиции открылся 38-й международный кинофестиваль «Фаджр»

Your Comment

You are replying to: .
6 + 6 =