5 февр. 2020 г., 23:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83662963
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Международный Кубок Фаджр по тяжелой атлетике

Сборная Ирана по тяжелой атлетике выиграла международный Кубок Фаджр, прошедший с 1-го по 5-е февраля в иранском городе Решт.

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