Сборная Ирана по тяжелой атлетике выиграла международный Кубок Фаджр, прошедший с 1-го по 5-е февраля в иранском городе Решт.
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5-й день Международного кинофестиваля Фаджр
1 февраля 2020 года в иранской столице по традиции открылся 38-й международный кинофестиваль…
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Международный Кубок Фаджр по тяжелой атлетике
Сборная Ирана по тяжелой атлетике выиграла международный Кубок Фаджр, прошедший с 1-го по 5-е…
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Выставка сладостей и кондитерских изделий в Казвине
5 февраля в Казвине открылась первая выставка традиционных сладостей и кондитерских изделий.…
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Армения намерена укреплять взаимодействие с Ираном несмотря на санкции
Керман, 5 февраля. ИРНА — Ереван намерен развивать сотрудничество с Тегераном в условиях жестоких…
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Встреча комиссии по СВПД состоится до конца февраля, заявил Рябков
Москва, 5 февраля. ИРНА — Встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по…
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Иран участвует в чемпионате мира среди армейских студентов в России
Москва, 5 февраля, ИРНА - Заместитель Координатора военно-морского флота Исламской Республики…
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США заблокировали импорт лекарств и продуктов питания в Иран
Тегеран, 5 февраля. ИРНА — США наложили запрет на поставки в Иран лекарств и продуктов питания,…
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Дни культуры Ирана пройдут в Москве
Москва, 5 февраля. ИРНА — Библиотека иностранной литературы и Культурное представительство…
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Новый посол Ирана в РФ вручил верительные грамоты Путину
Москва, 5 февраля. ИРНА — Новый посол Исламской Республики Иран в Москве вручил верительные…
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Путин заявил, что Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом
Москва, 5 февраля. ИРНА — Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет укреплять…
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