5 февр. 2020 г., 23:35
Journalist ID: 2177
News Code: 83662959
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Выставка сладостей и кондитерских изделий в Казвине

5 февраля в Казвине открылась первая выставка традиционных сладостей и кондитерских изделий.

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