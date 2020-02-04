4 февр. 2020 г., 22:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83661266
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Зимняя природа гирканских лесов

Гирканские леса — экорегион умеренных широколиственных и смешанных лесов у южных берегов Каспийского моря Ирана. Занимают площадь около 55 000 кв.км. Название лесов происходит от древне-греческого именования места их произрастания — Гиркании.

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