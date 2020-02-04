Калехгандж — город в южной части Ирана, в провинции Керман. Калехгандж является одной из древнейших цивилизаций Ирана на юге Кермана. Он был в списке самых бедных районов Ирана на протяжении многих лет из-за засухи и некоторых культурных проблем.
-
Зимняя природа гирканских лесов
Гирканские леса — экорегион умеренных широколиственных и смешанных лесов у южных берегов Каспийского…
-
Министр экономики: иностранные инвестиции в страну выросли на 50 процентов
Тегеран, 4 февраля, ИРНА - Министр экономики и финансов Фархад Дежпасанд заявил, что за последние…
-
Зариф узнал причину крушения украинского самолета 10 января
Тегеран, 4 февраля. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф узнал о настоящей причине…
-
Калехгандж
Калехгандж — город в южной части Ирана, в провинции Керман. Калехгандж является одной из древнейших…
-
Посол: крупнейшая датская фармацевтическая фирма начнет свою деятельность в Иране
Шираз, 4 февраля. ИРНА — Посол Дании в Иране Дэнни Аннан заявил во вторник, что несмотря на…
-
Джахангири назвал ложью утверждения США об отсутствии санкций на лекарства
Тегеран, 4 февраля. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири назвал ложью заявления…
-
Рябков: Москва поддерживает сохранение СВПД
Москва, 4 февраля. ИРНА — Москва поддерживает сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий…
-
Спектакль «Зейнаб Паша» на международном театральном фестивале Фаджр
Спектакль «Зейнаб Паша» режиссера Мехди Салехияр Кари из Театральной группы Восточного Азербайджана,…
-
Путин примет верительные грамоты у иранского посла
Москва, 4 февраля. ИРНА — Президент России Владимир Путин примет 5 февраля верительные грамоты…
-
Иранский стартап разработал 3D-сканер для создания копий людей
В Иране был создан комплекс отечественного производства для цветного сканирования людей. Об…
Your Comment