Калехгандж — город в южной части Ирана, в провинции Керман. Калехгандж является одной из древнейших цивилизаций Ирана на юге Кермана. Он был в списке самых бедных районов Ирана на протяжении многих лет из-за засухи и некоторых культурных проблем.