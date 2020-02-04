4 февр. 2020 г., 22:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83661234
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Калехгандж

Калехгандж — город в южной части Ирана, в провинции Керман. Калехгандж является одной из древнейших цивилизаций Ирана на юге Кермана. Он был в списке самых бедных районов Ирана на протяжении многих лет из-за засухи и некоторых культурных проблем.

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