Спектакль «Зейнаб Паша» режиссера Мехди Салехияр Кари из Театральной группы Восточного Азербайджана, состоялся в понедельник вечером в третий день 38-го Международного театрального фестиваля «Фаджр» в Тегеране.
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Спектакль «Зейнаб Паша» на международном театральном фестивале Фаджр
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