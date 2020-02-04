4 февр. 2020 г., 18:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83660987
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Спектакль «Зейнаб Паша» на международном театральном фестивале Фаджр

Спектакль «Зейнаб Паша» режиссера Мехди Салехияр Кари из Театральной группы Восточного Азербайджана, состоялся в понедельник вечером в третий день 38-го Международного театрального фестиваля «Фаджр» в Тегеране.

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