Кукольный спектакль «У нас есть только одна земля», режиссера Хамид-Резы Ардалана прошел в понедельник вечером, в третий день 38-го Международного театрального фестиваля «Фаджр» в Тегеране.
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Спикер иранского парламента подверг критику поведение ЕС в отношении США
Тегеран, 4 февраля, ИРНА – Спикер Меджлиса Али Лариджани резко подверг критику поведение ЕС…
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Зариф осудил поведение США в отношении злоупотребления тяжелой ситуацией в Китае
Тегеран, 4 февраля, ИРНА – «Мы осуждаем поведение США в злоупотреблении трудными обстоятельствами…
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Шпион ЦРУ приговорен к смертной казни
Тегеран, 4 февраля, ИРНА - Шпион ЦРУ Амир Рахимпур, предоставивший иранскую ядерную разведку…
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В Иране начался чемпионат по бадминтону Кубка «Фаджр»
Шираз, 4 февраля, ИРНА – 29-й чемпионат по бадминтону Кубка «Фаджр» сегодня начался в иранском…
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Иранская велосипедистка завоевала бронзу на чемпионате Азии в Таиланде
Тегеран, 4 февраля, ИРНА – Иранская велосипедистка Фаранак Парто-Азар выиграла бронзу по горному…
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Министр науки: пять тысяч компаний, основанных на знаниях, создали 400 тыс. рабочих мест
Горган, 4 февраля, ИРНА - Министр науки, исследований и технологий Ирана Мансур Голами, ссылаясь…
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Иран обладает хорошей позицией в лечении и диагностике рака молочной железы
Тегеран, 4 февраля, ИРНА - Вице-президент Исследовательского центра рака Университета медицинских…
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Кукольный театр "У нас только одна земля" на международном театральном фестивале Фаджр
Кукольный спектакль «У нас есть только одна земля», режиссера Хамид-Резы Ардалана прошел в…
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Иранки завоевали 7 медалей на международном турнире по тхэквондо в Турции
Тегеран, 3 февраля. ИРНА — Иранские тхэквондистки завоевали 7 медалей (2 золотых и 5 бронзовых)…
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Рухани провел переговоры с главой дипломатии ЕС в Тегеране
В понедельник, 3 февраля президент Ирана Хасан Рухани провел в Тегеране встречу с высоким представит…
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