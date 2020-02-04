4 февр. 2020 г., 09:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83659877
0 Persons

Кукольный театр "У нас только одна земля" на международном театральном фестивале Фаджр

Кукольный спектакль «У нас есть только одна земля», режиссера Хамид-Резы Ардалана прошел в понедельник вечером, в третий день 38-го Международного театрального фестиваля «Фаджр» в Тегеране.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 13 =