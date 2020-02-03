3 февр. 2020 г., 22:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83659611
0 Persons

Рухани провел переговоры с главой дипломатии ЕС в Тегеране

В понедельник, 3 февраля президент Ирана Хасан Рухани провел в Тегеране встречу с высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 9 =