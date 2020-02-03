Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сегодня в Тегеране встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
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В Иране с начала года изъято 716 тонн наркотиков
Тегеран, 3 февраля. ИРНА — Заместитель начальника Штаба по контролю за оборотом наркотиков…
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Иран планирует вернуть студентов, которые находятся в Ухане
Тегеран, 3 февраля. ИРНА — Иран отправит за 70 студентами, которые находятся в китайском Ухане,…
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Встреча Зарифа с главы дипломатии ЕС в Тегеране
Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сегодня в Тегеране встретился с…
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Особняк Теймурташа: музей войны
Исторический особняк Теймурташа, который сегодня является музеем войны был построен около 160…
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Иран лидирует в мировом списке Всемирного совета ремесел
Тегеран, 3 февраля, ИРНА - После регистрации городов Шираз, Зенджан, Малайер и Касемабад в…
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Джозеп Боррель встретился Зарифом
Тегеран, 3 февраля, ИРНА - Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сегодня…
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11 международных театральных фестивалей ежегодно проходят в Иране
Тегеран, 3 февраля, ИРНА – В Иране ежегодно проходят 11 международных театральных фестивалей.…
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Заболеваемость раком в Иране меньше, чем в среднем по миру
Тегеран, 3 февраля, ИРНА - Заместитель министра исследований и технологий Министерства здравоохранен…
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Атомная промышленность является одной из составляющих мощи Ирана
Мешхед, 3 февраля, ИРНА - Атомная промышленность стала одной из составляющих мощи Ирана, сказал…
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Из Ирана было поставлено 7.7 млн. тонн слитков стали и металлопродукции
Тегеран, 3 февраля, ИРНА - Статистика Ассоциации производителей стали Ирана показывает, что…
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