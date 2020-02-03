3 февр. 2020 г., 16:20
Journalist ID: 2177
News Code: 83659168
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Встреча Зарифа с главы дипломатии ЕС в Тегеране

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сегодня в Тегеране встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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