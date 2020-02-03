Особняк Теймурташа: музей войны

Исторический особняк Теймурташа, который сегодня является музеем войны был построен около 160 лет назад при династии Каджаров. Абдольхусейн Теймурташ — известный и влиятельный иранский политик 20 - го века. Он получил формальное образование в царской России, в эксклюзивной Имперской Николаевской военной академии в Санкт-Петербурге, Он свободно говорил персидский, французский, русский и немецкий.