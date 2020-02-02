2 февр. 2020 г., 18:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83657785
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Церемония открытия 52-й специализированной выставки достижений атомной отрасли

Церемония открытия 52-й специализированной выставки достижений атомной отрасли страны состоялась в воскресенье в Мешхеде.

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