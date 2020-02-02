Церемония открытия 52-й специализированной выставки достижений атомной отрасли страны состоялась в воскресенье в Мешхеде.
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Иран и Турция подчеркнули необходимость решительной позиции по отношению к продаже Палестины
Тегеран, 2 февраля. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону в воскресенье…
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Церемония открытия 52-й специализированной выставки достижений атомной отрасли
Церемония открытия 52-й специализированной выставки достижений атомной отрасли страны состоялась…
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Фотограф иранского телеканала "Аль-Алам" получил ранение в Сирии
Тегеран, 2 февраля. ИРНА — Фотографы иранских арабоязычных телеканалов "Аль-Алам" и "Аль-коусар"…
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Медики госпитализировали жителя Исфахана с подозрением на коронавирус
Исфахан, 2 февраля. ИРНА — Пациента с подозрением на коронавирус, контактировавшего с китайскими…
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Новые санкции США против Ирана направлены на ограничение научного развития старны
Тегеран, 2 февраля. ИРНА — Новые санкции Вашингтона в отношении Организации по атомной энергии…
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В Иране открылся завод по производству ферментов
Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Завод по производству биотехнологических ферментов животного и пищевого…
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Иран приветствовал назначение нового премьер-министра Ирака
Тегеран, 2 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави приветствовал назначение…
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Генерал Каани провел телефонный разговор с представителями Исламского джихада и ХАМАСа
Тегеран, 2 февраля, ИРНА - Командующий Силами Кудса Корпуса стражей исламской революции (КСИР)…
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Иранский фильм выиграл американский кинофестиваль Sundance
Тегеран, 2 февраля, ИРНА - Главная награда американского фестиваля Sundance досталась фильму…
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10 стран приняли участие в выставке моды и одежды "Фаджр"
Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Представители 10 стран присутствуют на 9-й международной выставке…
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