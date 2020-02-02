2 февр. 2020 г., 13:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83657192
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Йездский ковер - сочетание цветов

Йездский ковер, сочетание цветов, который имеет национальную и международную репутацию. Фотограф: Масуд Мирджали

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