2 февр. 2020 г., 13:05
Journalist ID: 2388
News Code: 83657170
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Фестиваль традиционных блюд в Иране

Одновременно с Дахе-Фаджром, в Халхале был проведен фестиваль традиционной еды в иранском Хамадане.

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