Одновременно с Дахе-Фаджром, в Халхале был проведен фестиваль традиционной еды в иранском Хамадане.
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Фестиваль традиционных блюд в Иране
Одновременно с Дахе-Фаджром, в Халхале был проведен фестиваль традиционной еды в иранском Хамадане.
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Президент Ирана и кабинет министров обновили завет с идеалами Имама Хомейни
Президент Ирана Хасан Рухани и кабинет министров обновили завет накануне годовщины победы Революции…
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В Иране строительство плотин возросло в 10 раз после победы Исламской революции
Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Количество плотин в начале Исламской революции 1979 года составило…
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Президент Ирана и кабинет министров обновили завет с идеалами Имама Хомейни
Тегеран, 2 февраля, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани и кабинет министров обновили завет…
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Иран стал чемпионом турнира по каратэ в Евразии
Тегеран, 2 февраля, ИРНА - Соревнования по Эншин каратэ в среди стран Евразии, которые прошли…
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34 штангиста из 13 стран примут участие в международном Кубке Фаджр в Раште
Решт, 2 февраля, ИРНА - Глава Совета по тяжелой атлетике Гиляна Асгар Эбрахими сказал, что…
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Жозеп Боррель посетит Иран с официальным визитом
Тегеран, 2 февраля, ИРНА - Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, отправится…
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Жители Санандажа и Керманшаха обрадовались снегу
Нерастаявший снег, укрывший запад Ирана 1 февраля, порадовал жителей городов Санандадж и Керманшах…
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Мечеть Кабуд в Тебризе
Голубая мечеть Кабуд является шикарным примером исламской архитектуры и культуры, которая расположен…
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Первый день 38-го Международного кинофестиваля «Фаджр» в Тегеране
Сегодня, 1 февраля, начало работу самое важное кинематографическое событие в Иране — 38-й международ…
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